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Рыбус рассказал, как отнесся к переходу Смолова в «Сельту»

18:03
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Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус пожелал удачи нападающему Федору Смолову, перешедшему в «Сельту» на правах аренды.

— Как воспринял переход Смолова в «Сельту»? — Удивился, — цитирует пресс-служба клуба Рыбуса. — О переходе узнал из интернета. Знаю, что Федор хотел попробовать себя в Европе. Желаю ему удачи.

Готов ли Эдер быть основным форвардом «Локомотива»? Конечно.

29-летний Смолов будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21712

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