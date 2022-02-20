Ряд игроков «Реала» могут покинуть команду в летнее трансферное окно

«Реал» может расстаться с рядом футболистов летом 2022 года

«Реал» может расстаться с рядом игроков летом 2022 года, сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы пока не продлили контракты с полузащитником Гаретом Бейлом, защитником Марсело и хавбеком Иско. Под вопросом также будущее Эдена Азара и Марко Асенсио.

Кроме того, «Реал» могут покинуть защитник Хесус Вальехо, полузащитник Дани Себальос и нападающий Мариано Диас тоже покинут клуб.

«Реал» является лидером чемпионата Испании, набрав 57 очков в 25 матчах ла лиги.