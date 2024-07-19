Нигматуллин согласен с признанием Мамардашвили самым дорогим вратарем мира
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире наравне с Диогу Коштой из «Порту». Согласно порталу Transfermarkt, оба игрока оцениваются в 45 миллионов евро.
«Согласен, что это топовый вратарь, который проявил себя. Заслуживает, безусловно, топовой команды, и думаю, это вопрос времени. Кошта тоже себя неплохо проявил, но все-таки Мамардашвили поставлю выше по классу», — сказал Нигматуллин «СЭ».
Стоимость 23-летнего грузина после Евро-2024 выросла на 10 миллионов евро, а 24-летнего португальца — на 5 миллионов.
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
20
|Эспаньол
|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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