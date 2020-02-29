Руслан Нигматуллин: «Большой плюс в том, что Смолову в «Сельте» доверяют»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу перехода в «Сельту» форварда Федора Смолова. Нападающий перешел на правах аренды до конца сезона.

— С одной стороны, параллели между нами провести можно: мы оба из «Локомотива» и переходили накануне крупного турнира, — сказал Нигматуллин. — Но моя ситуация была другой — я находился на гребне успеха. А Смолов эту искру в «Локомотиве» потерял. По большому счету, не всегда даже играл в основном составе. И это для него какой-то новый вызов.

Конечно, это риск — в 30 лет поехать в аренду, где нужно за короткий период себя проявить, чтобы получить полноценный контракт. Но Смолов уже выступал заграницей, знает, что это такое. Плюс он опытный человек, думаю, адаптируется быстро. Федор забил «Реалу» и это было необходимо для того, чтобы в какой-то степени закрыть рот хейтерам. У него сейчас должна быть какая-то положительная атмосфера, которая позволит дальше проявлять себя. А ему есть, что показать. Большой плюс в том, что ему доверяют.

Если опять же проводить параллели со мной, у меня была какая-то несуразица, связанная с трансфером. Меня все ждали: болельщики, президент, спортивный директор. Все, кроме главного тренера. Он по каким-то, мне кажется, не футбольным причинам не был рад меня видеть в команде. На тот момент у «Вероны» было 13 поражений подряд, но он не предоставил мне шанса. На 20 минуте ломается вратарь, я выхожу, попадаю сборную тура и снова отправляюсь на скамейку. Смолова же сразу начали выпускать на поле. В него верят и это, я надеюсь, окажется ему на руку. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Руслана Нигматуллина — здесь.