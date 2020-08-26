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Руководство «Барселоны» созвало новое собрание

20:56
Лионель Месси. Фото Instagram.
Лионель Месси. Фото Instagram.
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Руководство «Барселоны» созвало новое внеочередное собрание. На нем вновь будет обсуждаться ситуация с капитаном команды Лионелем Месси, сообщает Marca.

33-летний аргентинец подтвердил, что намерен покинуть клуб. Он уже запросил свой трансферный сертификат у ФИФА, чтобы оформить переход в команду из другого чемпионата.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе аргентинец шесть раз получал «Золотой мяч».

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