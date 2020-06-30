Руководство «Барселоны» поддержало Сетьена

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и несколько высокопоставленных членов совета клуба в понедельник посетили дом главного тренера Кике Сетьена?, сообщает El Mundo Deportivo. Сделано это было в связи с информацией о конфликте между тренером и игроками в раздевалке после ничьей с «Сельтой» (2:2).

Отмечается, что спортивный директор Эрик Абидаль? и генеральный директор клуба Оскар Грау были среди тех, кто посетили Сетьена.

Сетьен стал главным тренером «Барселоны» в январе 2020 года. Под его руководством испанский клуб провел 17 матчей, в который одержал 11 побед и по три раза проиграл и сыграл вничью. Контракт Сетьена рассчитан до 30 июня 2022 года. На посту главного тренера «Барселоны» Сетьен сменил Эрнесто Вальверде, с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию.