Руководство «Барселоны» отправится в Катар, чтоб подписать Хави
Представители «Барселоны» на этой недели отправятся в Катар, чтоб подписать контракт с главным тренером «Аль-Садда» Хави.
«Барса» отправится в Катар, чтобы подписать Хави. На этой неделе представители клуба отправятся на подписание контракта с владельцами «Аль-Садда», которые хотят, чтобы Лапорта их покинул. Ожидается, что трансфер будет завершен в четверг", — написано в сообщении Mundo Deportivo.
27 октября «Барселона» объявила об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера. Позже появилась информация о том, что каталонский клуб договорился с Хави о подписании контракта.
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