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Сегодня, 17:35

Руководитель департамента международного развития «Бетиса» рассказал о планах строительства новой базы клуба

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Руководитель департамента международного развития «Бетиса» Пабло Аркеро рассказал студентам факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA о планах строительства новой тренировочной базы клуба, которая должна стать самой крупной в Европе по размерам занимаемой территории и самой продвинутой с точки зрения соответствия требованиям экологичности.

«Мы разрабатываем планы возведения тренировочного центра, где могли бы заниматься все команды клуба — от главной до команд академии, в которой сейчас в общей сложности собрано около тысячи детей, подростков и молодых игроков. Если наши планы осуществятся, «Бетис» станет хозяином самой большой футбольной базы в Европе — она займет в общей сложности 51 гектар.

Для сравнения: база «Реала» занимает 30 гектаров, база «Барселоны» — 16,4 гектара. Там, разумеется, будет все необходимое для профессиональных тренировок и игр — в первую очередь 15 полноразмерных полей и один небольшой стадион. Но — что, как мы считаем, не менее важно с точки зрения соответствия актуальным общественным трендам — это будет в полном смысле слова «зеленая» база, идеальная с точки зрения используемых технологий энергосбережения, снижения углеродных выбросов и экологической безопасности в целом.

Это — часть большого проекта Forever Green, который «Бетис» запустил несколько лет назад и партнерами которого на данный момент являются ООН и ла лига. Естественно, в его названии обыгран главный клубный цвет «Бетиса» — зеленый», — рассказал Пабло Аркеро во время мастер-класса для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA.

Матч Лиге Европы «Зенит» — «Бетис» пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, начало в 20.45 (мск). Ответная встреча запланирована в Испании 24 февраля.

ФК Бетис
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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