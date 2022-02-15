Руководитель департамента международного развития «Бетиса» рассказал о планах строительства новой базы клуба

Руководитель департамента международного развития «Бетиса» Пабло Аркеро рассказал студентам факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA о планах строительства новой тренировочной базы клуба, которая должна стать самой крупной в Европе по размерам занимаемой территории и самой продвинутой с точки зрения соответствия требованиям экологичности.

«Мы разрабатываем планы возведения тренировочного центра, где могли бы заниматься все команды клуба — от главной до команд академии, в которой сейчас в общей сложности собрано около тысячи детей, подростков и молодых игроков. Если наши планы осуществятся, «Бетис» станет хозяином самой большой футбольной базы в Европе — она займет в общей сложности 51 гектар.

Для сравнения: база «Реала» занимает 30 гектаров, база «Барселоны» — 16,4 гектара. Там, разумеется, будет все необходимое для профессиональных тренировок и игр — в первую очередь 15 полноразмерных полей и один небольшой стадион. Но — что, как мы считаем, не менее важно с точки зрения соответствия актуальным общественным трендам — это будет в полном смысле слова «зеленая» база, идеальная с точки зрения используемых технологий энергосбережения, снижения углеродных выбросов и экологической безопасности в целом.

Это — часть большого проекта Forever Green, который «Бетис» запустил несколько лет назад и партнерами которого на данный момент являются ООН и ла лига. Естественно, в его названии обыгран главный клубный цвет «Бетиса» — зеленый», — рассказал Пабло Аркеро во время мастер-класса для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA.

Матч Лиге Европы «Зенит» — «Бетис» пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, начало в 20.45 (мск). Ответная встреча запланирована в Испании 24 февраля.