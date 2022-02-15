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Сегодня, 17:05

Руководитель департамента международного развития «Бетиса» расскала о развитии соцсетей клуба

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Руководитель департамента международного развития «Бетиса» Пабло Аркеро рассказал студентам факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA, за счет чего клубу, несмотря на отсутствие выдающихся спортивных достижений, удается поддерживать высокий уровень популярности у пользователей соцсетей.

«Мы всего один раз были чемпионами Испании, да и то давненько — в 1935 году. И дважды выигрывали национальный Кубок. Но при этом по охвату аудитории в соцсетях, по степени ее вовлеченности, по количеству взаимодействий мы сейчас четвертые в Испании — после «Барселоны», «Реала» и «Атлетико». А по количеству просмотров нашего официального контента на YouTube так и вовсе третьи.

Это может показаться парадоксом, но у нас в сезоне-2018/19, последнем допандемийном, количество взаимодействий с аудиторией в соцсетях перевалило за 78 миллионов, в то время как «Севилья», с 2006 года шесть раз побеждавшая в Лиге Европы, по этому показателю уступила нам чуть ли не вчетверо — у них этих взаимодействий набралось чуть больше 23 миллионов. Одна из причин такого разрыва -контент, который мы предлагаем нашим болельщикам. Он действительно уникален, креативен, мы уделяем его созданию огромное внимание, мы стремимся в этом плане ни на кого не походить и работать так, чтобы посмотрев, скажем, наше видео, вы непременно улыбнулись, удивились, испытали какую-либо другую яркую эмоцию — и запомнили нас.

Но есть и другая причина. То, что контент этот столь благосклонно принимается столь большим количеством пользователей, как это ни странно прозвучит, объясняется как раз тем, что «Бетис» давно всерьез не претендовал ни на какие титулы, ни на национальные, ни на международные. Это, может быть, не добавляло нам каких-то яростных, в хорошем смысле безбашенных болельщиков, но совершенно точно не добавляло и хейтеров — у нас их просто нет. Вообще, если в Испании вы спросите у кого-либо: «Какой команде ты симпатизируешь, кроме той, за которую болеешь?», ответ очень часто будет — «Бетис». Да, это так, для многих испанцев мы являемся второй любимой командой», — сказал Пабло Аркеро во время мастер-класса для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA.

Матч Лиге Европы «Зенит» — «Бетис» пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, начало в 20.45 (мск). Ответная встреча запланирована в Испании 24 февраля.

ФК Бетис
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
Результаты / календарь
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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