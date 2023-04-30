Рубиалес отреагировал на возможное возвращение Месси в «Барселону»

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес прокомментировал возможное возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Если он вернется в ла лигу, его встретят с распростертыми объятиями. В конце концов, все испанцы, а также все фанаты испанского футбола хотят, чтобы лучшие игроки были в нашей лиге. Что бы ни случилось, Лео Месси уникальный игрок для мирового футбола, и я всегда буду желать ему всего наилучшего», — приводит слова Рубиалеса Marca.

20 апреля появилась информация о том, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон. 35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.