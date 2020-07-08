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Рубен Бараха может возглавить «Валенсию» Черышева

8 июля 2020, 20:50
Рубен Бараха. Фото Football Espana
Рубен Бараха. Фото Football Espana
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Главный тренер «Тенерифе» Рубен Бараха может летом возглавить «Валенсию», утверждает Marca. В составе «летучих мышей» бывший хавбек провел десять сезонов с 2000 по 2010 год и завершил в ее составе карьеру. С «Валенсией» он выиграл два чемпионата и Кубок Испании, Кубок и Суперкубок УЕФА.

29 июня с поста главного тренера «Валенсии» был уволен Альберт Селадес, команду принял Воро.

Цвета «Валенсии» защищает хавбек сборной России Денис Черышев.

Бараха еще не работал на высшем уровне. «Тенерифе» он принял в начале сезона, до этого возглавлял «Эльче», «Райо Вальекано» и хихонский «Спортинг» в сегунде.

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