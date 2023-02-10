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Сегодня, 14:43

Рубен Бараха может вернуться в «Валенсию» в качестве главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Валенсии» Рубен Бараха может вернуться в команду в качестве главного тренера, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на 99,9 Plaza Radio.

47-летний специалист уже провел переговоры с командой испанской примеры.

Последним местом работы Барахи была «Сарагоса». Также он тренировал «Эльче», «Райо Вальекано», хихонский «Спортинг» и «Тенерифе», но нигде не задерживался дольше сезона.

Большую часть карьеры футболиста бывший полузащитник отыграл именно в «Валенсии», вместе с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, брал Кубок страны, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Валенсия» занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги, находясь в 1 очке от зоны вылета. Ранее клуб уволил итальянца Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

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 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
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 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
6
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 20 6 6 8 27-29 24
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 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
15
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
16
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
17
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
 - : -
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 00:00
Реал – Эльче
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Эспаньол

 11
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Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

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Атлетико

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И К Ж
Луис Фелипе

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Бетис

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