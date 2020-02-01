РПЛ вспомнила лучшие голы Смолова. Нападающий готов дебютировать в чемпионате Испании
22:12
Нападающий «Сельты» Федор Смолов может дебютировать в чемпионате Испании. Он попал в число запасных на игру 22-го тура против «Валенсии».
По этому случаю РПЛ вспомнила лучшие голы форварда в чемпионате России. Смолов выступал за «Динамо», «Урал», «Анжи», «Краснодар» и «Локомотив».
? Фёдор Смолов может дебютировать за «Сельту» уже сегодня!— Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 1, 2020
? Вспоминаем его лучшие голы в РПЛ и желаем таких же классных в Ла Лиге!#РПЛ #Смолов #Сельта #ЛаЛига pic.twitter.com/L8oTRvcpYe
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