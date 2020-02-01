РПЛ вспомнила лучшие голы Смолова. Нападающий готов дебютировать в чемпионате Испании

Нападающий «Сельты» Федор Смолов может дебютировать в чемпионате Испании. Он попал в число запасных на игру 22-го тура против «Валенсии».

По этому случаю РПЛ вспомнила лучшие голы форварда в чемпионате России. Смолов выступал за «Динамо», «Урал», «Анжи», «Краснодар» и «Локомотив».