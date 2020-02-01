Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

РПЛ вспомнила лучшие голы Смолова. Нападающий готов дебютировать в чемпионате Испании

22:12
Теги:

Нападающий «Сельты» Федор Смолов может дебютировать в чемпионате Испании. Он попал в число запасных на игру 22-го тура против «Валенсии».

По этому случаю РПЛ вспомнила лучшие голы форварда в чемпионате России. Смолов выступал за «Динамо», «Урал», «Анжи», «Краснодар» и «Локомотив».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир