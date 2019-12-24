Рождественское фото Месси и его семьи. Капитан «Барселоны» в красно-белом костюме

Супруга форварда и капитана «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла опубликовала в своем Instagram фотографии со своей семьей. Девушка поздравила подписчиков с наступающим Рождеством, которое отмечается в Европе 25 декабря.

«Это Рождество, полное любви и света. Счастливого Рождества!» — подписала фото жена Месси.

Лионель и Антонелла вместе с 2009 года. Пара воспитывает троих сыновей: Чиро, Тьяго и Матео.

2 декабря Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч», который вручается France Football. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей за каталонцев, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.