Рождественское фото Месси и его семьи. Капитан «Барселоны» в красно-белом костюме
18:50
Супруга форварда и капитана «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла опубликовала в своем Instagram фотографии со своей семьей. Девушка поздравила подписчиков с наступающим Рождеством, которое отмечается в Европе 25 декабря.
«Это Рождество, полное любви и света. Счастливого Рождества!» — подписала фото жена Месси.
Лионель и Антонелла вместе с 2009 года. Пара воспитывает троих сыновей: Чиро, Тьяго и Матео.
2 декабря Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч», который вручается France Football. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей за каталонцев, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.
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