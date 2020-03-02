Роналду в перерыве класико посетил раздевалку «Реала»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что экс-нападающий мадридцев Криштиану Роналду зашел в раздевалку в перерыве матча 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:0). Бразилец забил победный гол, отпраздновав в стиле португальца.

— Он пришел в раздевалку в перерыве, чтобы поддержать команду и оказать нам моральную поддержку, — цитирует бразильца Completesports. — Вот почему я праздновал в его стиле. Он победитель на поле и за его пределами.