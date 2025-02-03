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Роналду попросил фанатов «Реала» позаботиться о Мбаппе

Камила Абдурахманова
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Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к фанатам «Реала» с просьбой заботиться о нападающем Килиане Мбаппе.

«Я призываю болельщиков «Реала» окружить Мбаппе заботой. Он замечательный футболист, и «Реал» должен его поддерживать и защищать. Уверен, Мбаппе принесет много радости фанатам мадридского клуба. Я очень тепло отношусь к Килиану, и дело не только в том, что в юности он восхищался мной, а я был его кумиром. Я действительно считаю Мбаппе великим игроком», — приводит слова Роналду Madrid Universal.

Контракт 26-летнего Мбаппе с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне форвард отметился 22 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 44 матчах.

Источник: Madrid Universal
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 4 3 50-21 49
2
 Атлетико 22 14 6 2 37-14 48
3
 Барселона 22 14 3 5 60-24 45
4
 Атлетик 22 11 8 3 33-20 41
5
 Вильярреал 22 10 7 5 44-33 37
6
 Р. Вальекано 22 8 8 6 26-24 32
7
 Осасуна 22 7 9 6 27-31 30
8
 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30
9
 Бетис 22 7 8 7 25-28 29
10
 Р. Сосьедад 22 8 4 10 18-19 28
11
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
12
 Севилья 22 7 7 8 24-30 28
13
 Сельта 22 7 4 11 31-35 25
14
 Хетафе 22 5 9 8 17-17 24
15
 Леганес 22 5 8 9 19-30 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Эспаньол 22 6 5 11 21-33 23
18
 Алавес 22 5 6 11 25-34 21
19
 Валенсия 22 4 7 11 22-37 19
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 Вальядолид 22 4 3 15 15-47 15
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Леганес – Р. Вальекано
 0 : 1
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Вильярреал – Вальядолид
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Атлетико – Мальорка
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1.02 23:00
Эспаньол – Реал
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Барселона – Алавес
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Валенсия – Сельта
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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 15
Рафинья

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Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 10
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Джуд Беллингем

Реал

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Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

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 17 2 1
Марио Мартин

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Унаи Лопес

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