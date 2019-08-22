Роналду не против пообедать с Месси

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что восхищается нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и не против пообедать вместе с ним в будущем.

— Я действительно восхищаюсь его карьерой, — цитирует Роналду Goal.com со ссылкой на интервью португальскому каналу TVI. — Он уже говорил, что у него возникли проблемы после моего ухода из Испании, поскольку он ценил наше соперничество. Это хорошее соперничество, но это нельзя назвать исключением. У Майкла Джордана были соперники в баскетболе, Ален Прост и Айртон Сенна были великими соперникам в «Формуле-1». Общее между всеми этими примерами то, что это здоровое соперничество. Месси делает меня лучше и наоборот. У меня отличные профессиональные отношения с Месси, потому что мы 15 лет переживаем одни и те же моменты вместе. Я никогда не обедал с ним, но почему бы не сделать это в будущем? У меня нет проблем с этим.

34-летний Криштиану Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

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