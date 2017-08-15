Роналду - болельщикам "Барселоны": "Теперь вы выиграете - нас десять на поле"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, покидая поле "Камп Ноу" в первом матче за Супекубок Испании против "Барселоны", вступил в словесную перепалку с болельщиками соперника, сообщает Cuatro. Футболист, который был удален на 82-й минуте за две желтые карточки, выкрикнул фанатам: "Теперь вы выиграете, нас десять на поле".

Напомним, поединок завершился со счетом 3:1, а Роналду получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. Португалец пропустит ответный поединок и четыре стартовых игры "Реала" в чемпионате