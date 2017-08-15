Роналду - болельщикам "Барселоны": "Теперь вы выиграете - нас десять на поле"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, покидая поле "Камп Ноу" в первом матче за Супекубок Испании против "Барселоны", вступил в словесную перепалку с болельщиками соперника, сообщает Cuatro. Футболист, который был удален на 82-й минуте за две желтые карточки, выкрикнул фанатам: "Теперь вы выиграете, нас десять на поле".
Напомним, поединок завершился со счетом 3:1, а Роналду получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. Португалец пропустит ответный поединок и четыре стартовых игры "Реала" в чемпионате
Duckhunter68
Судейко, конечно, тот ещё олигофрен! Хуже этого был только Атейкин, вытащивший за уши барсуков в матче с ПСЖ!
10:48
Почти
неуважение
10:40
Долго наблюдал за идиотами на эт
мажоргей
10:08
alex_alex
Я ушёл - остались недоучки, и они теперь без меня проиграют. А они не проиграли и гол забили! Как же надо не уважать своих товарищей по команде?
09:29
Gluhoy zapas
Да, торс только для удачного фото. Ждать от изнеженного мальчика номеров в стиле Кантона на оскорбления болельщиков не приходится . Максимум - фу, какие вы все противные !
08:39
Flamenco
Мужик Баба, хуже некуда
08:31