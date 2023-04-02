Роналдо улучшит тренировочную базу и стадион «Вальядолида»

Легендарный бразильский нападающий Роналдо намерен улучшить инфраструктуру «Вальядолида», владельцем которого он является, сообщает AS.

По данным источника, экс-футболист с партнерами собирается разработать проект по модернизации базы клуба и стадиона. Мэрия города согласна на проведение работ.

В этом сезоне ла лиги «Вальядолид» занимает 15-е место в турнирной таблице.