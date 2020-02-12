Роналдо рассказал, что не хотел уходить из «Барселоны» и мечтал попасть в «Реал»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал о своих выступлениях за «Барселону» и «Реал». В составе каталонцев он выступал в сезоне-1996/97, после чего ушел в «Интер». За итальянский клуб он играл до 2002 года, после чего присоединился к «Реалу».

— Я продлил контракт в конце сезона и поехал в сборную Бразилии, — цитирует Marca Роналдо. — Через пять дней мне позвонили, чтобы сказать, что я ухожу. От меня не зависело ничего, я хотел остаться.

В «Реал» я перешел, потому что хотел играть за него. Я мечтал однажды сыграть в «Реале» и боролся за этот шанс. Мы играли с Роберто Карлосом в сборной Бразилии, и он рассказал мне о Мадриде все. Я мечтал увидеть все своими глазами.

От «галактикос» было много ожиданий. Мы дали немало зрелища, у нас было поколение победителей, изменившее способ ведения бизнеса в футболе. Наступила новая эра футбола.