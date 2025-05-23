Роналдо продал контрольный пакет акций в «Вальядолиде»

Экс-форвард «Реала» и сборной Бразилии Роналдо продал контрольный пакет акций «Вальядолида», сообщает клубная пресс-служба. Роналдо стал владельцем команды в 2018 году.

«Роналдо Луис Назарио де Лима, председатель совета директоров и мажоритарный акционер футбольного клуба «Реал Вальядолид», сообщил о заключении сделки по передаче контрольного пакета акций клуба североамериканской инвестиционной группе. Сделкой занимается европейский фонд. В ближайшие дни будет опубликована дополнительная информация о новом проекте, который начнет этот этап развития клуба», — отмечается в заявлении на официальном сайте команды.

Согласно информации, опубликованной в Marca, владельцем «Вальядолида» станет фонд Ignite. В него входят более десяти инвесторов из Мексики, США и Испании. Новым главой клуба станет Габриэль Соларес, руководитель фонда Ignite. Сумма сделки составляет примерно 50 миллионов евро.

«Вальядолид» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. После 37 матчей команда набрала 16 очков и лишилась шансов остаться в высшем дивизионе.