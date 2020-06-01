Роналдо назвал пять футболистов, за которыми следит. В списке нет Роналду

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал игроков, за которыми ему нравится наблюдать. На первое месте он поставил капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

— Месси — номер один, — цитирует бразильца AS. -Нам потребуется 20 или 30 лет, чтобы увидеть нечто подобное. Мне также нравятся Салах, Азар, Неймар, Мбаппе.

Многие говорят, что Мбаппе похож на меня. У него высокая скорость, хорошо завершает моменты, отлично двигается, бьет обеими ногами. Мне никогда не нравились сравнения, особенно между игроками разных поколений.

В списке не оказалось пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.