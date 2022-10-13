Роналдо назвал основного фаворита на «Золотой мяч»

Известный бразильский нападающий Роналдо уверен, что в этом году «Золотой мяч» вручат форварду «Реала» Кариму Бензема. Он не сомневается, что тот не проиграет в голосовании.

«Да, у других игроков тоже есть шансы, но есть огромная разница между тем, чего добился Бензема, и тем, что покорилось остальным», — цитирует бразильца Noti Merica.

В августе Бензема вошел в список номинантов на «Золотой мяч» — 2022. 34-летний француз в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2022 года состоится 17 октября в Париже.