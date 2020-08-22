Роналдо: «На месте «Барсы» я бы не дал Месси уйти ни при каких обстоятельствах»

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдо считает, что каталонскому клубу нужно сделать все, чтобы сохранить капитана команды Лионеля Месси. Аргентинец этим летом может перейти из «Барсы» в «Интер». Точно таким же маршрутом проследовал сам Роналдо в 1997 году.

— Месси — ключевой игрок команда, и на месте «Барселоны» я бы не дал ему уйти ни при каких обстоятельствах, — цитирует Marca Роналдо. — Он великий игрок, у него отличные отношения с клубом.

Ситуация обострилась после их поражения в Лиге чемпионов. В любом случае нужно, чтобы одноклубники помогли Месси.

«Барселоне» нужно попытаться что-то изменить в следующем сезоне. Но уход их главного игрока — не решение.