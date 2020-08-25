Роналдинью вышел на свободу

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдинью был освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае. Об этом сообщает Cadena Cope. Ранее он получил наказание за использование поддельных паспортов.

Знаменитый бразилец был арестован в марте 2020 года за то, что предъявил поддельный паспорт. Ранее стало известно, что Прокуратура сообщила, что не обнаружила фактов, доказывающих, что Роналдинью принимал непосредственное участие в планировании получения фальшивых документов.

40-летний бразилец должен выплатить 90 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба, а также указать адрес проживания в Бразилии и каждые три месяца отмечался в судебных органах своей страны. Также освобожден и брат футболиста Роберту.

Роналдинью и его брат, подозреваемые в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая, были арестованы 7 марта. В начале апреля судья поместил чемпиона мира 2002 года под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов. С тех пор экс-футболист и его брат находились в гостинице в центре Асунсьона.