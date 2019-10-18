Роналдинью: «Сборная Бразилии должна стать сильнее»

Экс-нападающий «Барселоны» Роналдинью признался, что ему грустно из-за выступлений сборной Бразилии на чемпионатах мира. На последних четырех мировых первенствах «селесао» ни разу не доходили до полуфинала. На минувшем чемпионате мира в России бразильцы дошли до четвертьфинала.

— Мне выпала честь выиграть чемпионат мира-2002, но мне очень грустно, что та победа остается нашей последней, — приводит слова Роналдинью Ole. Сборная Бразилии давно борется за титул, но даже не доходит до финала. Надеюсь, наша команда станет сильнее, только в этом случае она сможет побороться за титул на следующем мундиале.

Роналдинью завершил карьеру в большом футболе в 2015 году. В его карьере был ряд бразильских клубов, а также «ПСЖ», «Барселона», «Милан» и мексиканский «Керетаро».