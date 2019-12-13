Роналдинью: «Не скажу, что Месси — лучший в истории, но он определенно лучший игрок своего поколения»
12:45
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдинью высказал свое мнение о сравнении форварда Лео Месси с великими игроками.
— Я рад за Лео, ведь он мой друг и лицо «Барселоны», — цитирует Роналдинью AS. — Тем не менее мне не нравятся постоянные сравнения его с другими великими игроками. Есть Марадона, есть Пеле, есть Роналдо. Не стоит постоянно искать лучшего игрока в истории.
Я не могу сказать, что Лео — лучший в истории, но он определенно является лучшим игроком своего поколения.
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