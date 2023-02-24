Роналдиньо сыграет за команду «Порсинос» в испанской медиалиге

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо сыграет в испанской медиалиге.

Как сообщает Twitter-аккаунт Kings League InfoJobs, 42-летний бразилец сыграет в медиалиге за команду «Порсинос» с «Пио». Встреча состоится 26 февраля.

Kings League — испанский медиафутбольный турнир, проводимый с участием команд из звезд шоу-бизнеса и футбольных легенд прошлых лет. Матчи проходят в Барселоне в формате 7х7 и длятся по 40 минут.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. Он является обладателем «Золотого мяча», а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году.