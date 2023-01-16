Роналдиньо поздравил «Барселону» с победой в Суперкубке Испании

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо отреагировал на победу «Барселоны» в Суперкубке Испании.

«Поздравляю «Барселону» с прекрасным результатом! Поздравляю руководство клуба, а также моего друга Хави. Мы на верном пути», — написал 42-летний бразилец в своих социальных сетях.

В финале турнира «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:1. Каталонский клуб в 14-й раз выиграл Суперкубок Испании, что является рекордным показателем.