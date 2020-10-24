Роналд Куман: «Я не понимаю некоторых решений арбитра»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился своим мнением о результате матча с мадридским «Реалом» (1:3) в 7-м туре примеры.

«Мы хорошо играли и создавали опасные моменты, — приводит слова Кумана Marca. — Мы не заслуживали поражения, я не понимаю некоторых решений арбитра.

Решение назначить пенальти очень повлияло на игру, так как до того момента мы выглядели нормально.

Я не понимаю систему ВАР, так как она всегда против нас, в этом сезоне ни одно решение не было принято в нашу пользу».