Роналд Куман: «По большей части, конфликт был между Месси и клубом. Ситуация прошла мимо меня»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что не имеет отношения к конфликту нападающего команды Лионеля Месси с руководством клуба.

— В основном, эта ситуация прошла мимо меня, — приводит Fox Sports слова Кумана. — По большей части конфликт был между Месси и клубом. Я уже общался с Лионелем после всех событий, так что мы продолжим работать, как и прежде.

Месси вступил в конфликт с руководством «Барселоны» после вылета команды из Лиги чемпионов. Сообщалось, что аргентинец близок к уходу из клуба, однако позднее игрок выступил с заявлением о том, что проведет в Каталонии как минимум еще один сезон.