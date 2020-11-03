Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что у него нет проблем с форвардом команды Лионелем Месси. Об этом он сказал на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Ранее бывший тренер «Барсы» Кике Сетьен заявил, что Месси сложно управлять.

«Для меня Лео очень хороший футболист — лучший в мире, — цитирует Кумана Marca. — Каждый день я вижу его амбиции и менталитет победителя. У меня нет никаких проблем с ним, мы ладим друг с другом. Для меня он капитан, я каждую неделю говорю с ним о том, что происходит на поле и в раздевалке. Я не согласен с мнением Сетьена, но уважаю его. Если он так считает, то для него ситуация выглядит так».

33-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел восемь матчей за «Барсу» и забил три мяча при четырех голевых передачах.