Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман — о лидере каталонцев, Лионеле Месси. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что аргентинец намерен покинуть команду.

— Логично, что Лионель расстроен, — цитирует NOS Кумана. — Я бы тоже расстроился, если бы проиграл «Баварии» со счетом 8:2. Было бы неправильно ходить и улыбаться после такого. Месси — победитель, а если он ничего не выигрывает, то раздражается. Мне предстоит определиться, как нам получить от Месси все лучшее, на что он способен, важно убедиться, что он счастлив и чувствует себя важным. Он — капитан «Барселоны» и должен завершить карьеру здесь. Месси — это и есть «Барселона».