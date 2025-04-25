Куман: «В футболе всегда виноваты тренеры. Хотя Анчелотти отлично справляется в «Реале»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал информацию о возможном уходе Карло Анчелотти из «Реала».

«В конце концов, в футболе всегда виноваты тренеры. Мы должны признать, что Анчелотти отлично справляется со своей работой. Он тренер, который выиграл больше всего титулов в мире. Он хороший тренер и очень хорошо руководит такой командой, как «Реал», с таким количеством звезд. Для меня он не виноват. Если команда не выигрывает, нам приходится искать виновных среди всех, но в конечном итоге виноват всегда тренер», — приводит Football Espana слова Кумана.

Ранее появилась информация, что Анчелотти покинет «Реал» в конце сезона.