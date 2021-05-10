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Роналд Куман: «Если «Реал» хочет жаловаться, то это их проблемы»

17:21
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал реакцию «Реала» на судейство матча 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:2).

«Если «Реал» хочет жаловаться, то это их проблемы, — цитирует специалиста Get Spanish Football News 10 мая. — Даже у судей есть сомнения, а мы, тренеры и игроки, не знаем, когда есть игра рукой, а когда нет. Такая ситуация не только в Испании, это есть и в других лигах».

Ранее главный тренер «Реал» Зинедин Зидан не согласился с решением арбитра назначить пенальти за игру рукой у Эдера Милитао.

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