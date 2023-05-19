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Защитник «Барселоны» Араухо: «Такому футболисту как Месси всегда будут рады в команде»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о возможном возвращении форварда Лионеля Месси в каталонскую команду.

«Мы не говорим на эту тему в раздевалке. Однако такому футболисту, как Лионель Месси, всегда будут рады в нашей команде», — передает слова игрока Sport

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год.

Его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
15
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
16
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
17
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 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
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