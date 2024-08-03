Ромеу покинул расположение «Барселоны» для переговоров с другим клубом

«Барселона» на официальном сайте объявила, что полузащитник Ориоль Ромеу покинул базу команды в Аннаполисе, чтобы определить свое будущее.

По информации Фабрицио Романо, 32-летний испанец продолжит карьеру в «Жироне». В эти выходные игрок пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.

Ромеу перешел в «Барселону» из «Жироны» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 37 матчей за каталонцев и сделал одну голевую передачу.