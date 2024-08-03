Ромеу покинул расположение «Барселоны» для переговоров с другим клубом
«Барселона» на официальном сайте объявила, что полузащитник Ориоль Ромеу покинул базу команды в Аннаполисе, чтобы определить свое будущее.
По информации Фабрицио Романо, 32-летний испанец продолжит карьеру в «Жироне». В эти выходные игрок пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.
Ромеу перешел в «Барселону» из «Жироны» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 37 матчей за каталонцев и сделал одну голевую передачу.
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|0
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12
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|0
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13
|Сельта
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0-0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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