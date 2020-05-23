Родригу: ««Реал» усиленно готовится к рестарту сезона, чтобы выиграть чемпионат Испании»

Нападающий «Реала» Родригу рассказал о том, как он и команда готовятся к возобновлению чемпионата Испании-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

— Во время карантина я тренировался дома и делал все, о чем меня просил тренерский штаб, чтобы быть в форме, когда возобновятся тренировки, — приводит официальный сайт «Реала» слова Родригу. — Мы знаем, что чемпионат возобновится, это знают и наши болельщики. Мы сейчас усердно тренируемся, делаем все, чтобы выиграть чемпионство, когда сезон вернется.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что чемпионат Испании-2019/20 возобновится 12 июня, однако позже стало известно, что дату рестарта перенесут на неделю. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера — «Барселоны» — на два очка.