Родриго: «Зидан почти каждый день навещал меня, когда я был травмирован»

Нападающий «Реала» Родриго рассказал об отношении к нему со стороны главного тренера команды Зинедина Зидана. Бразилец также высказался по поводу сравнений с Неймаром.

— Я не знал раньше Зидана, — цитирует A Bola Родриго. — Когда пришел в «Реал», он еще не вернулся в клуб. Но с самого начала после возвращения он относится ко мне очень хорошо. Он уже многому меня научил. Когда я получил травму в начале сезона и был почти в депрессии, он приходит в медицинское отделение каждый день, чтобы поддержать меня. Для меня это было очень важно.

Неймар? Я против него никогда не играл. Надеюсь, что и не буду много играть. Он неординарный игрок, который всегда дарит шоу.