Родриго вернулся в состав «Реала» после мышечной травмы

Нападающий «Реала» Родриго вернулся в состав мадридцев после мышечной травмы. Бразилец попал в заявку «сливочных» на матч с «Миланом» в общем этапе Лиги чемпионов.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа остается в списке травмированных.

23-летний Родриго в этом сезоне провел за мадридский клуб 13 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Форвард получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд 22 октября.