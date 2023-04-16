Родриго стал восьмым бразильцем в истории «Реала» со 100+ матчами в ла лиге

Вчера, 15 апреля, «Реал» обыграл «Кадис» в матче 29-го тура ла лиги. В старте мадридцев вышел и отыграл 80 минут матча бразильский нападающий Родриго.

Для 22-летнего игрока это был сотый матч в чемпионате Испании. Он — восьмой бразилец в истории «Реала», кому покорилась планка в 100 матчей в ла лиге.

Ранее это удавалось Робиньо (101 матч), Савио (105), Роналдо (127), Винисиусу Жуниору (144), Каземиро (222), Роберто Карлосу (370) и Марсело (386).