Родриго рассказал о своих отношениях с Лукой Модричем

Нападающий «Реала» Родриго рассказал о своих взаимоотношениях с хавбеком Лукой Модричем. Летом у 37-летнего хорвата истекает срок контракта с мадридским клубом.

«Часто шучу с Модричем по поводу его возраста. Несколько лет назад Казамиро сказал ему, что моему отцу скоро исполнится 36 лет, тогда Лука удивился и сказал мне: «Видишь, ты должен уважать меня. Я мог бы быть твоим отцом», — написал футболист в Players Tribune.

21-летний Родриго играет в составе «Реала» с лета 2019 года. Вместе с командой он выиграл уже два чемпионских титула Ла Лиги, а также Лигу чемпионов.