Родриго прокомментировал продление контракта с «Реалом»

Нападающий Родриго поделился эмоциями от продления контракта с «Реалом».

«Благодарю Бога, свою семью, друзей, болельщиков и всех, кто связан с клубом. Я с «Реалом» с 2001 по 2028 год. Впереди нас ждет большое количество историй. «Реал», я люблю тебя!» — написал игрок в социальной сети.

Новое соглашение 22-летнего бразильца рассчитан до 2028 года. Предыдущее соглашение истекало в 2025 году.

Родриго играет за «Реал» с 2019 года. С того момента он провел за сливочных 179 матчей, забил 39 мячей и отдал 33 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.