Родриго получил травму колена в матче с «Атлетиком»

Форвард «Валенсии» Родриго получил травму колена в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:2), сообщается на сайте клуба.

Медобследование выявило у 29-летнего испанца частичный разрыв наружной коллатеральной связки правого колена. Срок восстановления игрока станет известен в ближайшие недели.

В текущем сезоне Родриго провел за «Валенсию» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 11 результативных передач.