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Родриго получил травму колена в матче с «Атлетиком»

2 июля 2020, 15:55

Форвард «Валенсии» Родриго получил травму колена в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:2), сообщается на сайте клуба.

Медобследование выявило у 29-летнего испанца частичный разрыв наружной коллатеральной связки правого колена. Срок восстановления игрока станет известен в ближайшие недели.

В текущем сезоне Родриго провел за «Валенсию» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 11 результативных передач.

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