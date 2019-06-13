Родриго одновременно мотивирует и пугает переход в "Реал" из "Сантоса"

Полузащитник "Сантоса" Родриго, который в июле станет игроком "Реала", поделился мнением о переходе.

– Переход в "Реал" мотивирует меня, так как это один из лучших клубов мира, – цитирует Marca Родриго. - Величие может напугать, но это хороший страх, он мотивирует меня, заставляет показать, почему клуб поверил в меня. В клубе уже играет Винисиус, почти моего возраста. Думаю, что он очень поможет мне, это важно для меня, как и наличие в команде других бразильцев.

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