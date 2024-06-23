Родриго оценил переход Мбаппе в «Реал»

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс отреагировал на переход в мадридский клуб форварда Килиана Мбаппе.

«Мбаппе в «Реале»? Играть с одним из лучших в мире — это мечта», — цитирует игрока Madrid Zone.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 11 результативных передач.

По окончании сезона форвард покинул клуб на правах свободного агента и подписал контракт с «Реалом».

Ранее сообщалось, что Мбаппе требует от «ПСЖ» выплатить ему долг по зарплате в размере 100 миллионов евро.