Родриго оценил переход Мбаппе в «Реал»
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс отреагировал на переход в мадридский клуб форварда Килиана Мбаппе.
«Мбаппе в «Реале»? Играть с одним из лучших в мире — это мечта», — цитирует игрока Madrid Zone.
Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 11 результативных передач.
По окончании сезона форвард покинул клуб на правах свободного агента и подписал контракт с «Реалом».
Ранее сообщалось, что Мбаппе требует от «ПСЖ» выплатить ему долг по зарплате в размере 100 миллионов евро.
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13
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
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Вильярреал – Атлетико
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|18.08
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Валенсия – Барселона
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Сельта – Алавес
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Осасуна – Леганес
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