Родри — о «Золотом мяче»: «Меня это не особо волнует»
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри ответил на вопрос о шансах выиграть «Золотой мяч».
«Правда в том, что меня это не особо волнует. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть Евро. Я уже говорил, что предпочитаю, чтобы отдельные признания оценивались другими. Я здесь, чтобы выигрывать коллективные титулы», — приводит As слова Родри.
В голосовании на вручение «Золотого мяча» по итогам 2023 года Родри занял пятое место. Его опередили Лионель Месси, выигравший награду, Эрлин Холанн, Килиан Мбаппе и Кевин де Брейне.
28-летний футболист сборной Испании принимает участие в проходящем в Германии Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте вышла в финал турнира и сыграет против Англии. Решающий матч пройдет в воскресенье, 14 июля.
Источник: As
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