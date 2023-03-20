Роберто: «Надеюсь, Месси вернется в «Барселону». Он не заслуживает отношения, как в «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я надеюсь, что Лео Месси вернется. Мы ждем его. Он не заслуживает того отношения, с которым к нему подходят в «ПСЖ», — приводит слова Роберто Som I Serem FCB.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе сине-гранатовых он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.