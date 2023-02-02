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Сегодня, 18:50

Роберто отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта на прежних условиях

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта на прежних условиях, сообщает Marca.

По данным источника, 30-летний футболист отклонил предложение о продлении соглашения на один год с сохранением прежней зарплаты и опцией пролонгации еще на один сезон.

Стороны продолжат переговоры. На продлении договора с испанским футболистом настаивает главный тренер «Барселоны» Хави.

Нынешний контракт Роберто рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне в активе защитника 2 гола в 12 матчах чемпионата Испании.

Источник: Marca
Серхи Роберто
ФК Барселона
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