Роберто Карлос посетил тренировку "Реала". Видео

Четырехкратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, экс-защитник "Реала" Роберто Карлос посетил тренировку мадридской команды и пообщался с главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает официальный Твиттер "сливочных".
Карлос работает в структуре "Реала" координатором по работе с молодежным составом.
45-летний бразилец и Зидан вместе выступали за "галактикос" с 2001 по 2006 год.
🌟🇧🇷 We had a special guest at training today... and Zidane knows him pretty well! 😉@Oficial_RC3 | #RMCity pic.twitter.com/NczDuZt1wr– Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 20 марта 2019 г.
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