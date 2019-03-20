Роберто Карлос посетил тренировку "Реала". Видео

Четырехкратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, экс-защитник "Реала" Роберто Карлос посетил тренировку мадридской команды и пообщался с главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает официальный Твиттер "сливочных".

Карлос работает в структуре "Реала" координатором по работе с молодежным составом.

45-летний бразилец и Зидан вместе выступали за "галактикос" с 2001 по 2006 год.